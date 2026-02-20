АвтоВАЗ заявил права на фразу-мем «Можно, а зачем?»

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», следует из данных открытой базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС; Роспатент).

Фраза стала мемом после вышедшего интервью директора по продуктам и программам АвтоВАЗа Олега Груненкова. На вопрос о том, способен ли тольяттинский автогигант разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW, он ответил: «Можно, а зачем?» По мнению Груненкова, задача АвтоВАЗа — двигаться поступательно, а не сразу стремиться в сегмент люксовых машин.

Высказывание завирусилось в интернете. В соцсетях ее стали использовать в качестве ироничного ответа на различные предложения.

АвтоВАЗ регистрирует фразу по классу, в который входят автомобили и запасные части к ним, издания печатные, одежда, игрушки, реклама, безалкогольные напитки и пиво, электронные публикации и прочее, приводят «Известия» документ из Роспатента.