Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании

Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине в связи с отстранением российского спорта из-за СВО выступили только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестое место. Спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

На предыдущей Олимпиаде-2022 в Пекине российские фигуристы завоевали одно золото, три серебра и одну бронзу в личных соревнованиях, а также бронзу в командном турнире (до отстранения Камилы Валиевой из-за допинга было золото).

На Олимпиаде в Италии золото в танцах на льду завоевали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, в парах — японцы Рику Миура и Рюити Кихара, в мужском одиночном катании — казахстанец Михаил Шайдоров, в женском — американка Алиса Лью.