Аделия Петросян рискнула и осталась без медалей Олимпиады-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026, она рискнула и пошла на четверной тулуп, но упала.

Петросян единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе. Фигуристка сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселей и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.

Она получила за произвольную программу 141,64 балла, в сумме — 214,53 балла.

Золото завоевала американка Алиса Лью (226,79 балла), у которой также есть золото в команде на этой Олимпиаде, серебро — японка Каори Сакомото (224,90 балла), бронзу — ее соотечественница Ами Накаи (219,16 балла).