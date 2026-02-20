НАВЕРХ
NASA проведет репетицию старта лунной миссии

NASA объявило о проведении генеральной репетиции старта лунной миссии Artemis II, имитация старта намечена на 20 февраля.

Фото: NASA

Главной целью станет заправка ракеты SLS (Space Launch System) криогенным топливом и доведение ее до полной пусковой готовности с остановкой примерно за полминуты до нажатия кнопки «старт», отмечается в сообщении.

Решение о проведении ключевого испытания было принято после неудачного «заправочного» теста в середине февраля. Тогда возникшие технические проблемы привели к его преждевременному завершению.

Если в этот раз репетиция пройдет нормально, то старт Artemis II может состояться уже в начале марта. Миссия станет первой за полвека после знаменитой Apollo 17 в 1972 году экспедицией людей за пределы околоземной орбиты.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и через десять дней вернуться на Землю.

Наука #Космос
