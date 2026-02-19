Российский беспилотник сбил украинский вертолет

Российский беспилотник «Герань» сбил украинский вертолет Ми-24, сообщила Львовская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

На борту вертолета находились 56-летний старший стрелок Игорь Тоганчин, 55-летний начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, 28-летний бортовой техник Дмитрий Попадюк и 25-летний штурман-летчик Ярослав Сачик, все они погибли.

Отмечается, что всех четверых военнослужащих ВСУ 18 февраля похоронили во Львовской области. Уничтоженный вертолет числился в составе 2-й бригады армейской авиации украинской армии.

Согласно заявлению администрации, вертолет Ми-24 вместе с экипажем был сбит во время выполнения боевого задания.