НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Чем синдром Аспергера отличается от аутизма

Источник:
«Известия»
355 0

Взрослые люди, страдающие синдромом Аспергера, чаще сталкиваются с социальной усталостью и риском выгорания, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.

Первые признаки синдрома могут проявляться в возрасте от одного года до двух лет. К маркерам относятся отсутствие реакции на имя, ограниченный зрительный контакт и необычные сенсорные реакции, например, гиперчувствительность к звукам или текстурам. У таких детей наблюдаются нарушения социальной коммуникации при полной сохранности когнитивных способностей, пояснила в интервью «Известиям» Степаненко.

«Исторически синдром Аспергера описывался как форма аутизма без задержки речевого и интеллектуального развития. Сегодня понятно: аутизм — это спектр, а не набор дискретных диагнозов. Различия между «классическим» аутизмом и Аспергером часто определялись лишь возрастом появления речи или уровнем поддержки, а не качеством проявлений. Современная классификация фокусируется на индивидуальных потребностях человека, а не на ярлыках», — отметила врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли умереть со смеха

По ее словам взрослые люди с этой особенностью часто сталкиваются с социальной усталостью и риском выгорания. Это происходит из-за постоянного использования «камуфляжа» — сознательной имитации нейротипичного поведения. Сенсорные перегрузки от яркого света или шума истощают ресурсы, а трудности с планированием быта мешают повседневной жизни.

Степаненко также рассказала, что существуют значительные гендерные различия в диагностике: мужчинам диагноз ставят в несколько раз чаще. «Женщины чаще маскируют симптомы: копируют социальное поведение сверстниц, выбирают «социально приемлемые» специальные интересы (животные, литература вместо техники)», — заключила эксперт.

Еще по теме
Наука узнала, почему в новых местах плохо спится
Почему врачи носят белые халаты
Регистр беременных заработает в России 1 марта
Эксперты объяснили пользу сала для мужчин и женщин
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на Алексеева
Кремль заявил о готовности нацелить ядерное оружие на Эстонию
Украинский солдат рассказал об аде на передовой
Россиян предупредили о слежке через умные пылесосы
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

Uynachalnica

По другому и быть не может! Только макс! Он самый защищенный.

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!