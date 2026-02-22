Чем синдром Аспергера отличается от аутизма

Взрослые люди, страдающие синдромом Аспергера, чаще сталкиваются с социальной усталостью и риском выгорания, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.

Первые признаки синдрома могут проявляться в возрасте от одного года до двух лет. К маркерам относятся отсутствие реакции на имя, ограниченный зрительный контакт и необычные сенсорные реакции, например, гиперчувствительность к звукам или текстурам. У таких детей наблюдаются нарушения социальной коммуникации при полной сохранности когнитивных способностей, пояснила в интервью «Известиям» Степаненко.

«Исторически синдром Аспергера описывался как форма аутизма без задержки речевого и интеллектуального развития. Сегодня понятно: аутизм — это спектр, а не набор дискретных диагнозов. Различия между «классическим» аутизмом и Аспергером часто определялись лишь возрастом появления речи или уровнем поддержки, а не качеством проявлений. Современная классификация фокусируется на индивидуальных потребностях человека, а не на ярлыках», — отметила врач.

По ее словам взрослые люди с этой особенностью часто сталкиваются с социальной усталостью и риском выгорания. Это происходит из-за постоянного использования «камуфляжа» — сознательной имитации нейротипичного поведения. Сенсорные перегрузки от яркого света или шума истощают ресурсы, а трудности с планированием быта мешают повседневной жизни.

Степаненко также рассказала, что существуют значительные гендерные различия в диагностике: мужчинам диагноз ставят в несколько раз чаще. «Женщины чаще маскируют симптомы: копируют социальное поведение сверстниц, выбирают «социально приемлемые» специальные интересы (животные, литература вместо техники)», — заключила эксперт.