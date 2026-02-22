Почему ставки по кредитам практически не снизились за год

Средние ставки по кредитам наличными практически не сдвинулись за год и все еще превышают заградительные 31% годовых, что на фоне снижения ключевой ставки выглядит странным.

В середине февраля средняя стоимость кредитов наличными в топ-20 банков зафиксировалась на уровне 31% годовых. Для сравнения: ключевая ставка Банка России, определяющая стоимость денег в экономике, составляет 15,5%. Получается, что банки перепродают деньги населению в два раза дороже, чем «берут» их у регулятора.

По вкладам происходит обратная ситуация. Как только ключевая ставка опускается, банки тут же срезают доходность депозитов. «Банки так компенсируют возможные убытки от проблемных кредитов с просрочками и риском невозврата», — пояснила «Российской газете» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Все-таки рост просроченной задолженности, ужесточение требований ЦБ к резервам по необеспеченным кредитам вынуждают банки закладывать в ставки большую премию за риск», — так же считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев

Поэтому, если даже стоимость привлечения снижается, банк не спешит радикально снижать ставки для заемщиков. Банки все же не хотят растить долговую нагрузку и поэтому не особо спешат снижать ставки по кредитам, отметила Ермилова.