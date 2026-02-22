Пилоты рассказали о рисках полетов через грозы

Грозовые фронты представляют большую опасность для самолетов. Но каким образом пилоты в неблагоприятных погодных условиях обходят эту угрозу?

«Ни один пилот сознательно не направит самолет в грозу, поскольку грозовые фронты несут в себе мощнейшие воздушные потоки и множество других опасностей», — рассказал Popular Science командир воздушного судна Патрик Смит.

Большинство авиакомпаний советует обходить грозовые облака на расстоянии не менее 15-30 километров. «На радаре используется цветовая кодировка. Зеленый цвет указывает на границу грозового облака — турбулентность здесь слабая. Желтый сигнализирует о значительной турбулентности, а красный означает, что от таких зон нужно держаться подальше», — пояснил бывший пилот Том Банн.

Но пилотам, даже обходя грозовые фронты, все равно приходится сталкиваться с их последствиями. «Самое худшее, что может случиться, — это град: он оставляет крошечные вмятины на крыле. Если повреждается край крыла, оно становится менее эффективным», — отметил Банн. В некоторых случаях, по его словам, градины могут расколоть лобовое стекло.

Грозы часто сопровождаются турбулентностью, которая может быть неприятной и пугающей для пассажиров, но в целом не представляет опасности. «Одна из главных опасностей — это сдвиг ветра при посадке самолета: внезапное изменение его скорости и направления, которое особенно опасно для самолетов на малых высотах», — обратил внимание Смит.

А вот молнии, вопреки стереотипу, угрозы не представляют. По статистике, в среднем в самолет молнии бьют два раза в год. Электронные системы современных коммерческих лайнеров рассчитаны на такие удары.