Экс‑президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Центральный районный суд Сеула приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по делу о мятеже в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков, направленных на подрыв Конституции, приводит агентство Yonhap обвинительное заключение.

Также он незаконно объявил военное положение. По версии обвинения, он отдал приказ запустить дроны, чтобы спровоцировать конфликт с КНДР в качестве предлога для военного положения.

По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

Всего в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. По другому делу — о препятствовании аресту в январе 2025 года — он уже был приговорен к пяти годам тюрьмы.