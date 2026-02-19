НАВЕРХ
Экс‑президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Источник:
Yonhap
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Фото: 전라남도 정책기획관 / KOGL Type 1

Центральный районный суд Сеула приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по делу о мятеже в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков, направленных на подрыв Конституции, приводит агентство Yonhap обвинительное заключение. 

Также он незаконно объявил военное положение. По версии обвинения, он отдал приказ запустить дроны, чтобы спровоцировать конфликт с КНДР в качестве предлога для военного положения.

По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

Всего в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. По другому делу — о препятствовании аресту в январе 2025 года — он уже был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Политика #Мир
