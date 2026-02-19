Объявлена дата старта продаж автомобилей Volga

Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года, сообщила пресс-служба марки.

Фото: © Volga

В линейку войдут модели в классах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen.

«На пути последовательного развития проекта команда бренда Volga провела глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей, что дало возможность выбрать наиболее перспективные международные решения и в будущем создать на их базе собственные инновационные разработки», — говорится в сообщении.

Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Цель проекта — создание собственных оригинальных моделей Volga с уникальными продуктовыми характеристиками и локальной компонентной базой.

В линейку Volga войдут кроссоверы Volga K40 и K50, а также седан Volga C50. Предполагается, что эти модели основаны на уже известных в РФ автомобилях Geely — Atlas, Monjaro и Preface соответственно. Изначально партнером марки Volga должен был стать Changan, автомобили показали премьер-министру Михаилу Мишустину, но партнерство не срослось.