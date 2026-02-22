НАВЕРХ
Ученые объяснили, когда собака или кошка могут съесть хозяина

Источник:
Popular Science
Злая собака
Фото: © Freepik.com

Собаки и кошки, которых многие считают полноправными членами семьи, не постесняются съесть своего хозяина, если он умрет один в своей квартире, рассказали ученые.

В январе в Бухаресте нашли тело 34-летней женщины. Его наполовину съели два ее мопса. Пять дней без еды — и любимые псы принялись за хозяйку. «На такое способны даже самый ласковый кот или добрейшая собака. Но это не внезапное бешенство и не жажда крови. Это выживание», — пишет издание Popular Science.

«Когда в миске пусто, а хозяин не встает, в дело вступают инстинкты. Это не предательство, — подчеркивает она. — И не значит, что питомец вас разлюбил. Просто вы теперь пахнете мясом, вы не двигаетесь, а я голоден», — объяснила поведение животных ветеринар из Корнеллского университета Лена ДеТар.

Эксперты спорят, кто в этом отношении страшней — собака или кошка? «Кошка скорее обгрызет вам нос, лицо, кончики пальцев. А собака, если дать ей волю и время, сожрет вас целиком», — считает судебный антрополог из Университетского колледжа Лондона Кэролин Рандо.

По ее словам, в группу риска, прежде всего, попадают пожилые люди, держащие дома множество кошек или собак. В таких условиях риск посмертного объедания владельца собственными питомцами возрастает многократно.

