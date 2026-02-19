НАВЕРХ
Telegram отверг обвинения России в сотрудничестве со спецслужбами

Reuters
Telegram не обнаружил взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб, заявила администрация мессенджера, отреагировав на обвинение со стороны российских властей.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что у России есть прямые подтверждения того, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram.

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — приводит Reuters заявление администрации мессенджера.

Роскомнадзор 10 февраля подтвердил ввод «последовательных ограничений» в отношении Telegram в целях «обеспечения безопасности россиян и соблюдения законодательства».

Политика #Россия
