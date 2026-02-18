НАВЕРХ

«Сибирь» проиграла главному сопернику в борьбе за плей-офф

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла главному сопернику в борьбе за выход в плей-офф. Матч с хабаровским «Амуром» завершился победой гостей в овертайме со счетом 1:2.

Счет в поединке на четвертой минуте первого периода открыл защитник гостей Иван Мищенко. На 13-й минуте третьего периода Семен Кошелев в большинстве с передач Вячеслава Лещенко и Егора Аланова восстановил равенстве. В овертайме Алекс Бродхерст принес «Амуру» победу.

«Неплохой первый период был, но допустили ошибку — пропустили гол, упустили инициативу, ей завладел соперник. Все-таки реализовали большинство, но в овертайме, к сожалению, пропустили и проиграли», — отметил главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» после проигрыша осталась на восьмом месте Восточной конференции, которое дает право на участие в плей-офф. У новосибирцев 55 очков в активе. Преследующий сибиряков «Амур» — на девятой строчке, у команды 47 очков.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
