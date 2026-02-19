НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Источник:
Sibnet.ru
251
Ракетный корвет «Стойкий»
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Военно-морские силы Ирана и России 19 февраля проведут совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана.

Учения организуют с целью укрепления координации для устранения угроз морской безопасности, в частности, для защиты коммерческих судов и танкеров от морского терроризма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ожидается, что в ходе совместных учений российские и иранские военные моряки отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и обеспечению безопасности гражданского судоходства.

От России в маневрах будет участвовать ракетный корвет «Стойкий» из состава Балтийского флота, который с 14 февраля находился в иранском порту Бендер-Аббас с неофициальным визитом.

Оборона #Армия
Обсуждение (1)
