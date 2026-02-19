Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Военно-морские силы Ирана и России 19 февраля проведут совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана.

Учения организуют с целью укрепления координации для устранения угроз морской безопасности, в частности, для защиты коммерческих судов и танкеров от морского терроризма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ожидается, что в ходе совместных учений российские и иранские военные моряки отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и обеспечению безопасности гражданского судоходства.

От России в маневрах будет участвовать ракетный корвет «Стойкий» из состава Балтийского флота, который с 14 февраля находился в иранском порту Бендер-Аббас с неофициальным визитом.