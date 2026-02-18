Минцифры назвало причину замедления Telegram

Решение о замедлении Telegram принято Роскомнадзором на основании требований федерального законодательства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Госдуме.

Мессенджер систематически нарушал нормы закона, действующие на территории России. В первую очередь, речь идет о требованиях к хранению данных, пишет ТАСС. Сервис обязан хранить записи голосовых звонков и содержание сообщений на территории России.

Также платформа должна предоставлять доступ к информации правоохранительным органам по решению суда и обязана в течение суток после получения требования регулятора удалять противоправный контент, отметил Шадаев.

Он напомнил, что администрация мессенджера Telegram проигнорировала порядка 150 тысяч запросов и требований властей на удаление каналов, материалов и постов, содержащих противоправный контент.

По словам министра, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, это подтверждено российскими правоохранителями. При этом спецслужбы используют указанные данные в рамках ведения боевых действий против ВС России.

Роскомнадзор 10 февраля подтвердил, что Telegram в России ограничивают. Издание Baza сообщило, что мессенджер полностью попадет под российскую блокировку с 1 апреля.