VK закрыла мессенджер «ТамТам»

Компания VK официально подтвердила информацию о закрытии мессенджера «ТамТам». Авторизация в нем станет недоступна с 27 февраля 2026 года.

Закрытие приложения связано с недостаточным количеством активных пользователей — мессенджер так и не стал популярным, пишет Digital report. «ТамТам» не смог добиться доверия большой аудитории, у него также не было уникальной идентичности.

Приложение было запущено летом 2016 года под названием «ОК сообщения». В 2017 году его переименовали в «ТамТам», а 2018 отделили от соцсети «Одноклассники».

На фоне временной блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram, «ТамТам» активно продвигали в качестве его альтернативы.