Россия испытает «Аргус» для замены Starlink. ВИДЕО

Российские разработчики в марте приступят к испытаниям стратосферного беспилотника «Аргус», который сможет обеспечить российские войска высокоскоростным интернетом.
БПЛА сможет частично заменить систему Starlink, российские подразделения на передовой с его помощью получат доступ в Сеть, пишут «Известия». Аппарат позволит передавать видео и сигналы управления дронами, а также обеспечит дополнительный канал связи.
«Это важно, учитывая тот факт, что у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — отметил руководитель проекта стратосферного БПЛА Николас Оксман.
Дрон заработает на высотах от 15 до 24 километров, где он будет практически неуязвим для ракетных зенитных комплексов. Для поражения «Аргуса» противнику придется использовать ракеты комплексов С-300 или Patriot, которые многократно дороже беспилотника.
«Аргус» сможет использовать солнечную энергию, которая обеспечит его практически неограниченное время в полете. В отличие от спутника, беспилотник будет зависать над конкретной территорией, функционируя в автоматическом режиме.