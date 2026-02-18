Россия испытает «Аргус» для замены Starlink. ВИДЕО

Российские разработчики в марте приступят к испытаниям стратосферного беспилотника «Аргус», который сможет обеспечить российские войска высокоскоростным интернетом.

БПЛА сможет частично заменить систему Starlink, российские подразделения на передовой с его помощью получат доступ в Сеть, пишут «Известия». Аппарат позволит передавать видео и сигналы управления дронами, а также обеспечит дополнительный канал связи.

«Это важно, учитывая тот факт, что у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — отметил руководитель проекта стратосферного БПЛА Николас Оксман.

<br>

Дрон заработает на высотах от 15 до 24 километров, где он будет практически неуязвим для ракетных зенитных комплексов. Для поражения «Аргуса» противнику придется использовать ракеты комплексов С-300 или Patriot, которые многократно дороже беспилотника.

«Аргус» сможет использовать солнечную энергию, которая обеспечит его практически неограниченное время в полете. В отличие от спутника, беспилотник будет зависать над конкретной территорией, функционируя в автоматическом режиме.