НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ

Источник:
AP
333 1
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Фото: © t.me/Zaluzhnui

Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский отказался выделить необходимые ресурсы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

План контрнаступления разрабатывался при содействии партнеров по НАТО, уточнил Залужный в интервью Associated Press. Его конечная цель заключалась в «разрезающем» ударе, который должен был изолировать Крым от Донбасса и лишить российскую армию линий снабжения.

Планировалось сосредоточить мощный «ударный кулак» ВСУ для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена атомная станция, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.

Однако для успеха операции требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность», отметил Залужный. Вместо этого ВСУ были рассредоточены по обширной территории, что значительно ослабило их наступательную мощь.

Контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года. Несмотря на локальное продвижение на ряде участков, в ноябре наступательные действия украинской армии выдохлись. Минобороны РФ сообщало, что за полгода ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек.

Еще по теме
Севастополь отразил одну из самых продолжительных атак
Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов
Российские войска в костюмах Деда Мороза атаковали ВСУ
Россия и Украина провели обмен военнопленными
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
Россия испытает «Аргус» для замены Starlink. ВИДЕО
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

7fond

По одному IQ только косвенно можно судить об уме. Уильям Джеймс Сидис, Эйнан Коули - был тоже IQ на этом...

pepelmetal

Это и называется денацификация

Egorka72

Это тот Боярский, который с пренебрежением высказывался о Россиянах не имеющих возможнлсти много зарабатывать...

Danilon

Ну а ты занимаешься патриотизмом сразу с нескольких аккаунтов. Разве это создаёт истинную картину поддержки...