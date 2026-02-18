Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский отказался выделить необходимые ресурсы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

План контрнаступления разрабатывался при содействии партнеров по НАТО, уточнил Залужный в интервью Associated Press. Его конечная цель заключалась в «разрезающем» ударе, который должен был изолировать Крым от Донбасса и лишить российскую армию линий снабжения.

Планировалось сосредоточить мощный «ударный кулак» ВСУ для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена атомная станция, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.

Однако для успеха операции требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность», отметил Залужный. Вместо этого ВСУ были рассредоточены по обширной территории, что значительно ослабило их наступательную мощь.

Контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года. Несмотря на локальное продвижение на ряде участков, в ноябре наступательные действия украинской армии выдохлись. Минобороны РФ сообщало, что за полгода ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек.