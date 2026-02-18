НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Передачу иностранцам генетических данных россиян ограничили

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © NIAID

Совет федерации одобрил закон о регулировании обращения генетических данных россиян, документ запрещает передачу за рубеж и иностранцам в России данных, которые были получены при генетических и иммунологических исследованиях.

Запрещена пересылка таких данных, их распространение, размещение в интернете и другие действия, которые делают информацию доступной за рубежом и для иностранцев на российской территории.

Под передачей генетических данных понимают сбор, хранение и предоставление к ним доступа иностранным физическим и юридическим лицам. При этом допускается обмен этими сведениями в рамках международного сотрудничества.

Также передача генетических данных разрешена для оказания медпомощи отдельному пациенту либо для разработки и изготовления лекарств и биомедицинских клеточных продуктов конкретному больному. Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

