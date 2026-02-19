Фигуристка Петросян и ски-альпинист Филиппов поборются за медали на ОИ

Фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов выступят 19 февраля, в тринадцатый день Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо. У обоих есть шансы на медали.

Филиппов участвует в спринте в дебютировавшем на Олимпиадах ски-альпинизме (скимо). Эта дисциплина включает подъем в горы на лыжах, пеший этап с лыжами на плечах и спуск по неподготовленной трассе.

Филиппов в 23 года — многократный чемпион России в разных дисциплинах ски-альпинизма, у него 23 титула. На двух последних этапах Кубка мира россиянин дважды взял бронзу в спринте.

Начало соревнований в 12:30 по московскому времени.

Петросян успешно выступила в короткой программе, чисто сделав все элементы. По ее итогам она заняла пятое место.

Ее произвольная программа поставлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Петросян — единственная фигуристка на этих соревнованиях, владеющая четверными прыжками и вставляющая их в прокаты. Но в официальной заявке их нет. Впрочем, следование регламенту необязательное.

Начало прокатов в 21:00 по московскому времени. Петросян выступает в последней, сильнейшей разминке. Она выйдет на лед 00:16 мск.