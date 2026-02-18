Юлия Ковальчук расскажет, как пережила хейт в адрес Алексея Чумакова

Певица Юлия Ковальчук в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3 расскажет, чем ее покорил супруг Алексей Чумаков и как она пережила недавний хейт в его адрес, сообщила пресс-служба телеканала.

В качестве любовного блюда, и идеального завтрака, Юлия приготовит любимые ее дочками «Крокеты из манки с вишнёвым соусом». Певица признается, что с детства любит это блюдо, а заодно расскажет о пикантном случае с крокетами в детском саду.

Рассказывая о влюбленностях, Ковальчук вспомнит, что всегда была не робкого десятка и сама знакомилась с мальчиками, которые ей нравятся. Также певица поведает о паре безумных поступков, которые совершила в молодости.

Не обойдется и без историй, связанных с Алексеем Чумаковым. Юлия поделится подробностями их романа, в том числе эпизодом, когда певец долго не делал ей предложение. Еще один момент, который будет затронут в шоу — хейт в отношении Чумакова. В одном из интервью артист описал впечатления от знакомства с Ковальчук фразой «вдул бы», и после быт подвергнут жесткой критике в соцсетях.

Шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» с Юлией Ковальчук выйдет на ТВ-3 в четверг, 19 февраля, в 8:30.