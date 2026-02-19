Три дня: как отдыхаем на 23 февраля 2026 года

День защитника Отечества подарит длинные выходные и короткую рабочую неделю. На 23 февраля отдыхать будем с субботы по понедельник.

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, — государственный праздник. Это официальный выходной.

В 2026 году праздник выпал на понедельник. Поэтому будут трехнедневные выходные. Следующая рабочая неделя — короткая: со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля.

Когда 23 февраля стал выходным

Праздник 23 февраля был установлен в советское время в 1922 году. Эта дата до 1946 года отмечалась как День Красной армии, с 1946 по 1949 годы — как День Советской армии, а затем — как День Советской армии и Военно-морского флота.

Новое название — День защитников Отечества — появилось в 1993 году. Современный вид оно приобрело в 2022 году. Тогда же день стал выходным.

Общественное восприятие праздника в последние годы претерпело изменения. Если в середине нулевых доминировало мнение, что 23 февраля — праздник всех российских мужчин, то сейчас его чаще считают днем всех российских военнослужащих.