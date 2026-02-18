Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026 и выступит в сильнейшей разминке в произвольной.

Петросян чисто откатала программу, не стала рисковать и прыгала двойной аксель вместо тройного. Все компоненты оценили на четвертый уровень. Она получила 72,89 балла.

Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла), на втором месте — ее соотечественница Каори Сакомото (77,23 балла), на третьем — американка Алиса Лью (76,59 балла).

Также в сильнейшую разминку вошли еще одна японка Моне Чиба (74 балла, четвертое место) и представляющая Грузию Анастасия Губанова (71,77 балла, шестое место).

Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.