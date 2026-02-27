Из чего делают мармелад

НАВЕРХ
Мармелад — древнейшее и любимое миллионами людей лакомство, которое отличается разнообразием форм, цветов и вкусов. Как возникло это сладкое желе и какие ингредиенты в его составе?

Когда появился мармелад

Слово «мармелад» происходит от португальского marmelada — так в Средневековье называли густое варенье из айвы (marmelo по-португальски). Айва богата пектином — благодаря этому веществу плодовая масса при приготовлении получает желейную консистенцию.

Позднее мармелад из Португалии распространился по всей Европе — к этому моменту айву заменили на яблоки и абрикосы, также богатые пектином. Особую популярность этот десерт приобрел в Англии.

Из чего делают современный мармелад

Ключевой ингредиент рецепта — желирующие вещества, которые отвечают за текстуру лакомства. Золотой стандарт — натуральный полисахарид пектин, содержащийся в ряде фруктов. Мармелад на пектине считается самым полезным.

Вместо пектина может использоваться агар-агар — это тоже натуральное вещество, которое получают из красных и бурых водорослей. Этот загуститель придает мармеладу более плотную структуру. Он тоже полезен — в частности, богат йодом и улучшает перистальтику кишечника.

Самый распространенный на сегодня загуститель для мармелада — желатин. Это практически чистый белок коллаген животного происхождения, полезный для суставов и связок. Мармелад на его основе отличается повышенной упругостью.

Для натурального мармелада выбирают фрукты и ягоды, богатые пектином — яблоки, цитрусовые, бананы, клубника, вишня, малина. Из фруктового-ягодного пюре варится сироп с добавлением сахара или патоки.

Затем к фруктовой массе с сахаром добавляются желирующие вещества, пищевые красители и ароматизаторы. После этого смесь разливается по формам и ставится на охлаждение — мармелад практически готов.

Натуральный мармелад — самая безопасная и полезная альтернатива вредным десертам и сладостям, так как в нем много витаминов, минералов и пищевых волокон. Но перед покупкой стоит внимательно изучить этикетку с составом. 

