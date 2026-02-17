Лукашенко призвал пострадавшие от санкций страны объединиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею Министерства иностранных дел России об объединении находящихся под санкциями стран

«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — приводит БелТА слова Лукашенко, сказанные им во время отчета правительства за 2025 год.

Он отметил, что под прямыми санкциями сегодня уже 50 стран мира, а «вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств».

«И вот министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он», — сказал глава белорусского государства.

По его словам, надо, что эти страны «объединились и показали свою силу и мощь».