Лукашенко призвал пострадавшие от санкций страны объединиться

БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею Министерства иностранных дел России об объединении находящихся под санкциями стран

«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — приводит БелТА слова Лукашенко, сказанные им во время отчета правительства за 2025 год.

Он отметил, что под прямыми санкциями сегодня уже 50 стран мира, а «вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств».

«И вот министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он», — сказал глава белорусского государства.

По его словам, надо, что эти страны «объединились и показали свою силу и мощь».

