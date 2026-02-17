НАВЕРХ
Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

Sibnet.ru
Вышка сотовой связи
Фото: © U.S. Department of Agriculture

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит поправки в базовый закон «О связи». Теперь операторы не будут нести материальную или юридическую ответственность перед клиентами за перебои в работе сети, если эти отключения были произведены по распоряжению ФСБ.

Цель изменений — «защита граждан и государства от угроз безопасности», отмечается в пояснительно записке. Правила и перечень случаев, в которых ФБС сможет задействовать механизм, должно будет определить правительство РФ отдельным постановлением.

Закон был разработан Минцифры и внесен в Госдуму в ноябре 2025 года. В первом чтении его приняли в конце января. Если закон подпишет президент, он вступит в силу через десять дней с момента опубликования.

