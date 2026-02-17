НАВЕРХ
Солнечное затмение началось на Земле

Солнечное затмение началось на Земле 17 февраля, оно стало первым из двух в текущем году, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Солнечное затмение
Фото: © NASA

Полутень Луны упала на Землю в районе Антарктиды, отмечается в сообщение. Пик явления ожидается в 15.13 по московскому времени и продлится две минуты 19 секунд, перед этим Луна полностью совместится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо.

Наблюдать кольцеобразное затмение, когда Луна проходит по диску Солнца, но из-за большего расстояния не перекрывает его полностью, может только персонал научных станций в Антарктиде — в частности, сотрудники российской антарктической станции Мирный.

Кроме Антарктиды, кольцеобразную фазу можно видеть в акватории Атлантического океана, частные фазы — в Южной Америке, Африке и над Атлантикой. На территории России затмения для наблюдения недоступно.

