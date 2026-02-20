Сало, несмотря на плохую репутацию у сторонников правильного питания, обладает комплексом ценных качеств и при разумном потреблении полезно для здоровья, рассказали эксперты «Роскачества».

«Сало богато жирорастворимыми витаминами A, E и D, а также арахидоновой кислотой, которая относится к омега-6 ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых жирных кислот. Арахидоновая кислота помогает организму бороться с вирусами и бактериями», — пояснила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Еще один полезный элемент в составе сала — селен, который считается мощным природным антиоксидантом

Помимо этого, сало богато минералами (алюминий, бор, бром, железо, йод, калий, кальций, кремний, фтор, магний, марганец, цинк, медь, натрий, сера, фосфор, хлор, хром) и витаминами (В1, В2, В3, В4, В6, В8, В9, В12, В13, В15, С, Н, РР и К).

Из-за присутствия в сале холестерина многие уверены, что оно наносит вред и провоцирует атеросклероз. Но в состав сала входит одноосновная карбоновая кислота, которая нормализует холестериновый обмен, что, в свою очередь, очищает и делает сосуды эластичнее.

К тому же арахидоновая кислота, содержащаяся в сале, участвует в синтезе простагландинов, которые регулируют просвет сосудов и свертываемость крови. А еще одна кислота, входящая в состав сала, олеиновая, снижает уровень «плохих» липидов, которые образуют атеросклеротические бляшки в сосудах.

Присутствие омега-6 делает свиной жир просто незаменимым для здоровья сердечной мышцы и клеточной ткани.

Диетологи давно подметили, что благодаря богатому витаминно-минеральному составу и питательным свойствам сало снижает тягу к сладкому.

Вывод: если регулярно включать в рацион небольшое количество сала, потребность в сладком и простых углеводах естественным образом уменьшится, а это благоприятно повлияет на уровень глюкозы в организме.

Сало ценно для женщин и мужчин

Сало – это еще и источник коллагена, строительного материала для костей, кожи, волос, ногтей. Благодаря содержанию селена сало обладает антиоксидантными свойствами, что помогает замедлить процессы старения в организме.

Продукт повышает иммунитет, активизирует обменные процессы и надолго притупляет чувство голода, поэтому употребление сала в небольших количествах может помочь избавиться от лишнего веса.

Арахидоновая кислота активизирует синтез половых гормонов, поэтому врачи советуют включать в рацион сало девушкам со сниженным либидо или нарушениями менструального цикла. Благодаря витамину А сало помогает защитить организм беременной женщины от инфекций, а витамин D просто необходим для хорошего развития костной системы будущего малыша.

Селен в составе сала способствует синтезу половых гормонов, обеспечивая крепкое мужское здоровье, хорошую потенцию и хорошее качество семенной жидкости. Свиной жир позитивно влияет на предстательную железу, повышая либидо. Также сало отличается высоким содержанием белков, благодаря чему удается быстрее нарастить мышечную массу.