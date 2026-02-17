НАВЕРХ
Названа дата полной блокировки Telegram

Baza
Мессенджер Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Telegram в России будет полностью заблокирован Роскомнадзором с 1 апреля, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, с этой даты ведомство приступит «к тотальной блокировке мессенджера» по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что блокировка Telegram будет применяться на всей территории России — приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. После этого резко выросло число жалоб пользователей на некорректную работу платформы. Регулятор пообещал продолжить ограничения, чтобы принудить мессенджер исполнять российское законодательство.

