Севастополь отразил одну из самых продолжительных атак

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Более 24 украинских беспилотников сбиты за ночь над Севастополем — это одна из самых продолжительных атак на регион, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В результате ударной волны от одного из сбитых БПЛА пострадал девятилетний мальчик. Осколками ему повредило ноги. Выбиты окна в частных и в трех многоквартирных домах, повреждено большое количество автомобилей, сообщила спасательная служба.

Об атаке дронов сообщил также оперативный штаб Краснодарского края. В Сочи несколько раз в течение ночи объявляли беспилотную опасность.

«Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», — написал мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших в Сочи нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать.

