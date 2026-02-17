Севастополь отразил одну из самых продолжительных атак

Более 24 украинских беспилотников сбиты за ночь над Севастополем — это одна из самых продолжительных атак на регион, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В результате ударной волны от одного из сбитых БПЛА пострадал девятилетний мальчик. Осколками ему повредило ноги. Выбиты окна в частных и в трех многоквартирных домах, повреждено большое количество автомобилей, сообщила спасательная служба.

Об атаке дронов сообщил также оперативный штаб Краснодарского края. В Сочи несколько раз в течение ночи объявляли беспилотную опасность.

«Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов», — написал мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших в Сочи нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать.