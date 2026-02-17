НАВЕРХ
Крыжовников намекнул на продолжение «Слова пацана»

Кадр из сериала «Слово пацана»
Фото: © Wink

Режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин) намекнул на продолжение сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», который стал главным хитом российских платформ.

Крыжовников опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России) картинку с красной цифрой «2», выполненной в той же стилистике, что и у «Слова пацана».

Режиссер отметил актеров из первого сезона: Сергея Бурунова, Рузиля Минекаева, Леона Кемстача, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Анастасию Красовскую, Елизавету Базыкину. В списке нет Анны Пересильд и Ивана Янковского, чьи герои умерли в сериале, а также Никиты Кологривого.

Со словами «На самый частый вопрос в моей жизни появился ответ» публикацию перепостил Лев Зулькарнаев.

«Слово пацана» — сериал о казанских подростковых группировках конца 1980-х, основанный на документальной книге Роберта Гараева. Вышел в видеосервисе Wink в 2023 году. Его посмотрели 23 миллиона зрителей на конец 2024 года. Получил четыре премии «ТЭФИ».

