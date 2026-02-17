НАВЕРХ

Грузия завоевала первую в истории медаль зимней Олимпиады

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на Олимпиаде-2026 в соревнованиях спортивных пар, это первая для страны медаль на зимних Олимпийских играх.

Метелкина и Берулава набрали 221,75 балла и стали вторыми. Золото с мировым рекордом за произвольную программу — у японцев Рику Миура и Рюити Кихара. Бронза — у представителей Германии Минервы Фабьенн Хазе и Никиты Володина.

Берулаве 23 года, Метелкиной 20 лет. Выступают в паре с 2023 года. Уроженец Москвы Берулава всегда выступал на международной арене за Грузию, хотя тренировался в России.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года. Тренируются под руководством Павла Слюсаренко в Перми.

Фигуристы принесла Грузии первую в истории золотую медаль в парном катании на Чемпионате Европы 2026 года в английском Шеффилде.

