Путин исключил Сергея Иванова из Совета безопасности

Источник:
Sibnet.ru
Сергей Иванов
Сергей Иванов исключен из состава Совета безопасности России, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного 16 февраля на официальном портале правовых актов.

Иванов был постоянным членом Совбеза, с 1999 по 2001 занимал должность секретаря этого органа.

Путин 4 февраля освободил Иванова от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание покинуть пост.

В январе Иванову исполнилось 73 года. Путин до этого несколько раз продлевал ему срок службы, поскольку для чиновников предельный возраст составляет 65 лет, но для занимающих высшие должности он может быть пролонгирован.

Иванова называют одним из ближайших соратников Путина, с которым он познакомился еще в 1970-х, будучи сотрудником управления КГБ по Ленинградской области. Они начали работать вместе в конце 1990-х годов, когда Путин возглавлял ФСБ, а Иванов стал его заместителем.

Иванов считался одним из самых вероятных преемников Владимира Путина на президентских выборах 2008 года.


Политика #Россия
Обсуждение (3)
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))