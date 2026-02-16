НАВЕРХ
Wildberries запустил бронирование квартир в новостройках

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries запустил в тестовом режиме функцию онлайн-бронирования квартир в новостройках, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Возможность платного бронирования жилья теперь доступна в разделе «WB Новостройки» в 15 крупных городах России для объектов застройщиков-партнеров. В будущем планируется запустить сервис для всех застройщиков и расширить его географический охват.

Для бронирования квартиры пользователю необходимо заполнить информацию о себе и оплатить услугу, стоимость которой указана в карточке объекта. Заявка направляется платформе «Сделка.рф», которая бронирует лот у застройщика.

После одобрения покупатель получает соответствующее уведомление. Система автоматически фиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней, что позволяет комфортно подготовить документы или оформить ипотеку.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...