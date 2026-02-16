Wildberries запустил в тестовом режиме функцию онлайн-бронирования квартир в новостройках, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Возможность платного бронирования жилья теперь доступна в разделе «WB Новостройки» в 15 крупных городах России для объектов застройщиков-партнеров. В будущем планируется запустить сервис для всех застройщиков и расширить его географический охват.

Для бронирования квартиры пользователю необходимо заполнить информацию о себе и оплатить услугу, стоимость которой указана в карточке объекта. Заявка направляется платформе «Сделка.рф», которая бронирует лот у застройщика.

После одобрения покупатель получает соответствующее уведомление. Система автоматически фиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней, что позволяет комфортно подготовить документы или оформить ипотеку.