Фигуристка Аделия Петросян начнет борьбу за медаль Олимпиады-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян, практически последняя надежда страны на медаль Олимпиады-2026, начинает борьбу 17 февраля, в одиннадцатый день Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Петросян представит короткую программу под попурри треков Майкла Джексона. Как и Петр Гуменник ранее, она выступит в первой разминке, так как не имеет международного рейтинга.

На первый прокат в заявку фигуристки вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Петросян 18 лет, тренируется у Этери Тутберидзе. Трехкратная чемпионка России, а также трехкратная победительница финала Гран-при страны. Владеет четверными прыжками и тройным акселем, но последний сейчас нестабилен.

Начало прокатов — в 20:45 по московскому времени. Петросян выступит второй.