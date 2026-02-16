«Яндекс» запустит новое такси для молодежи Fasten

«Яндекс» в марте 2026 года запустит новый сервис заказа такси под названием Fasten. Он будет предлагать исключительно услуги такси без интеграции еды, продуктов и других сервисов экосистемы.

Сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах, для этого компания разработает отдельную ценовую политику и позиционирование, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Планируется, что в новом сервисе будут представлены только услуги такси, поскольку у 10–15% аудитории есть запрос на то, чтобы было приложение для получения одной услуги — заказа поездки, рассказал собеседник.

Сейчас у «Яндекса» есть несколько брендов такси — основной «Яндекс Такси», который работает через приложение «Яндекс Go», в котором помимо заказа поездки можно заказать доставку еды, продуктов, арендовать самокат, автомобиль каршеринга, забронировать номер в отеле.

Также в России «Яндекс» развивает приложение Uber Russia, в середине 2024 года был запущен сервис заказа такси под брендом «Везет», который позиционирует себя как лоукостер.