НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Яндекс» запустит новое такси для молодежи Fasten

Источник:
РБК
242 0
Такси
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» в марте 2026 года запустит новый сервис заказа такси под названием Fasten. Он будет предлагать исключительно услуги такси без интеграции еды, продуктов и других сервисов экосистемы.

Сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах, для этого компания разработает отдельную ценовую политику и позиционирование, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Планируется, что в новом сервисе будут представлены только услуги такси, поскольку у 10–15% аудитории есть запрос на то, чтобы было приложение для получения одной услуги — заказа поездки, рассказал собеседник.

Сейчас у «Яндекса» есть несколько брендов такси — основной «Яндекс Такси», который работает через приложение «Яндекс Go», в котором помимо заказа поездки можно заказать доставку еды, продуктов, арендовать самокат, автомобиль каршеринга, забронировать номер в отеле.

Также в России «Яндекс» развивает приложение Uber Russia, в середине 2024 года был запущен сервис заказа такси под брендом «Везет», который позиционирует себя как лоукостер.

Еще по теме
Росстат зафиксировал обвал выпуска автомобилей
Парк легковых автомобилей в России впервые сократился
Подсчитана стоимость владения Lada Iskra
Россияне засыпали шутливыми вопросами продавца УАЗ «Буханка»
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко оценил перспективу объединения России и Белоруссии
Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные сроки
Товары для взрослых потребуют биометрию
Раскрыты основные темы переговоров России и Украины в Женеве
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

Костя Некрасов

ага,благодарности нет предела, одно повышение пенсионного возраста чего только стоит..работа у многих...