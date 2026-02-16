Шорт-трекистка Алена Крылова заняла девятое место на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Алена Крылова заняла последнее, четвертое место в утешительном финале B на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2026.

В итоговом протоколе этой дисциплины россиянка заняла девятое место.

В четвертьфинале Крылова упала после контакта с китаянкой Чжан Чутун, но судьи вывели ее в полуфинал. Там она упала после контакта с трехкратной олимпийской чемпионкой Чхве Мин Джон из Южной Кореи.

Чемпионкой на дистанции 1000 метров стала голландка Ксандра Велзебур, для которой это второе золото Олимпиад, после победы в эстафете в 2022 году.

Крылова также выступала на дистанции 500 метров, но выбыла в четвертьфинале.