Мосбиржа запустила торги аналогом доллара США

Московская биржа 16 февраля 2026 года впервые с июня 2024 года провела сделки по инструменту USDRUB_TOM.

Инструмент USDRUB_TOM предполагает совершение сделок по купле-продаже долларов США за российские рубли, с закрытием лота и переводом средств на счет в течение дня, следующего за тем, когда была закрыт ордер.

«Инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USD/RUB», — говорится в сообщении площадки.

Согласно данным на странице инструмента, торги открылись по цене 70,5 рубля за доллар, на максимуме поднимались до 76,3 рубля. Закрытие позиции в инструменте производится путем совершения сделки противоположной направленности и фиксации торгового результата в рублях.

Последний раз торги USDRUB_TOM проводились 11 июня 2024 года, официально торги долларом были приостановлены с 13 июня, так как накануне Мосбиржа попала под блокирующие санкции США.