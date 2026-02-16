НАВЕРХ
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч каналов

РИА Новости
Мессенджер Telegram в воскресенье, 15 февраля заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов, что стало максимальным значением с конца января, следует из статистики мессенджера.

С 2015 года модерация в Telegram включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

По итогам воскресенья мессенджер заблокировал 235 282 групп и каналов. Это что стало самым высоким уровнем с 23 января (в тот день — 300 840).

С начала февраля мессенджер заблокировал 1 856 069 групп и каналов. С начала года их число составило 7 256 305, из них 27 282 сообщества, «связанных с терроризмом».

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что администрация мессенджера Telegram поддерживает диалог с Роскомнадзором.

