Норвежский лыжник Клебо завоевал девятое золото и установил рекорд Игр

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятую золотую медаль на Олимпийских играх и стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.

Клебо в составе сборной Норвегии победил в мужской эстафете 47,5 километра на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортина. Норвежцы показали время — 1 час 4 минуты 24,5 секунды.

Всего на текущих Играх норвежец взял четыре золота: в скиатлоне, спринте, гонке на 10 километров с раздельным стартом и эстафете. Ему осталось выступить в командном спринте и марафоне.

Дебют Клебо на Олимпиадах состоялся в 2018 году в Пхенчхане, где он завоевал три золота. В Пекине-2022 добавил два золота в спринтах.

По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьёрген и Бьёрн Дели, а также норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален.