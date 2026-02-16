Бузова доверит зрителям выбрать ее следующую роль в большом кино

Будущее Ольги Бузовой в профессии киноактрисы зависит от зрителей, об этом она сама рассказала журналистам после специального показа фильма «Равиоли Оли» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске.

«Впервые в моей жизни в кино случилась главная роль, и я не знаю, воспримет ли моя аудитория меня как киноактрису. <…> Все, что я делаю, как артист, имеет смысл, если это нравится людям», — ответила Бузова на вопрос, какую роль и в каком фильме она хотела бы сыграть.

Телеведущая отметила, что она пришла в кино благодаря театру, где играет с 2010 года. Кино же назвала новой и другой историей.

Бузова поделилась, что самой эмоциональной для нее стала сцена перелома ее героини в фильме. По ее словам, этот момент все отмечают и многие зрители плачут.

Также артистка порассуждала о таланте и дисциплине. По ее мнению, талант — это понятие относительное, как и красота, а самое главное — трудолюбие, дисциплина и план.

«Вера в себя, дисциплина и трудолюбие — это то, чем я руководствовалась, когда в меня никто не верил. Благодаря своему трудолюбию я заслужила уважение и любовь, и это дает мне силы по сей день», — эмоционально сказала Бузова.

«Равиоли Оли» — романтическая комедия, в которой Бузова сыграла саму себя. По сюжету звезду обманывает идеальный мужчина, и она оказывается владелицей завода по производству пельменей в Нижних Теплышках. Бузова собирается продать завод, но знакомится с его сотрудниками, в том числе с мужественным инженером, и другими жителями городка… В фильме также снялись Владимир Яглыч, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Вольфганг Черни.



