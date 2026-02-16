НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Бузова доверит зрителям выбрать ее следующую роль в большом кино

Источник:
Sibnet.ru
229 2
Кадр из фильма «Равиоли Оли»
Фото: © кадр из фильма «Равиоли Оли»

Будущее Ольги Бузовой в профессии киноактрисы зависит от зрителей, об этом она сама рассказала журналистам после специального показа фильма «Равиоли Оли» в кинотеатре «Победа» в Новосибирске.

«Впервые в моей жизни в кино случилась главная роль, и я не знаю, воспримет ли моя аудитория меня как киноактрису. <…> Все, что я делаю, как артист, имеет смысл, если это нравится людям», — ответила Бузова на вопрос, какую роль и в каком фильме она хотела бы сыграть.

Телеведущая отметила, что она пришла в кино благодаря театру, где играет с 2010 года. Кино же назвала новой и другой историей.

Бузова поделилась, что самой эмоциональной для нее стала сцена перелома ее героини в фильме. По ее словам, этот момент все отмечают и многие зрители плачут.

Также артистка порассуждала о таланте и дисциплине. По ее мнению, талант — это понятие относительное, как и красота, а самое главное — трудолюбие, дисциплина и план.

«Вера в себя, дисциплина и трудолюбие — это то, чем я руководствовалась, когда в меня никто не верил. Благодаря своему трудолюбию я заслужила уважение и любовь, и это дает мне силы по сей день», — эмоционально сказала Бузова.

«Равиоли Оли» — романтическая комедия, в которой Бузова сыграла саму себя. По сюжету звезду обманывает идеальный мужчина, и она оказывается владелицей завода по производству пельменей в Нижних Теплышках. Бузова собирается продать завод, но знакомится с его сотрудниками, в том числе с мужественным инженером, и другими жителями городка… В фильме также снялись Владимир Яглыч, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Вольфганг Черни.


Еще по теме
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
Умер звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Лежавший четыре года на полке фильм с Козловским добрался до проката
«Сказка о царе Салтане» от Сарика Андреасяна выходит в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Россия перезапустит два автомобильных завода
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

kaisesq

(2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис) это и есть самое простое тогда меньше конкуренция...