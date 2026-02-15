НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин обратил внимание на психическое расстройство Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
210 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: The White House

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о психических проблемах, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя его слова Владимира Зеленского о возрасте российского лидера Владимира Путина.

Ранее Зеленский заявил, что он по возрасту моложе российского президента Владимира Путина, у которого якобы «осталось не так много времени».

Ранее похожие заявления о собственных преимуществах делал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и его дальнейшая судьба всем известна, отметил Володин в MAX. «Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть», — считает спикер Госдумы.

«Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в своем звездном будущем вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем. И только во главе России останется Путин», — отмети Володин.

Ранее Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика #Мир
Обсуждение (1)
