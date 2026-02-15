НАВЕРХ
Составлен рейтинг самых доходных профессий на удаленке

Источник:
Sibnet.ru
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Профессия логиста стала самой высокооплачиваемой в 2025 году в числе тех, которые предоставляют возможность работать из дома, такие данные приводятся в исследовании «Авито Работа»

В 2025 году средняя предлагаемая зарплата по вакансии логиста составила 108 722 рубле в месяц увеличившись на 39% год к году, говорится в исследовании.

На втором месте по уровню средней предлагаемой зарплаты с пометкой «работа из дома» оказалась профессия инженера. Новые сотрудники могут получать 91,3 тысяч рублей в месяц, это на 24% больше, чем годом ранее

Среднее зарплатное предложение выросло и у технолога — на 25% выше показателя 2024 года. Работодатели готовы платить сотрудникам 89,4 тысячи рублей ежемесячно.

Число опубликованных резюме соискателей, находящихся в поиске вакансий с возможностью работать дистанционно, выросло на 57% по сравнению с 2025 годом.

Экономика #Рынок труда
