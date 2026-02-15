Названо самое распространенное преступление в России

Почти 454 тыс. краж зафиксировано в 2025 году в России, несмотря на сокращение их количества, они остаются наиболее распространенным видом преступлений, следует из материалов статистики.

Так, за 12 месяцев 2025 года в РФ зафиксировано 453 338 преступлений, совершенных. Если сравнивать с 2024 годом, то их число сократилось на 46 тысяч Показатель числа краж в РФ в 2025 году стал наименьшим за последнее время.

Тенденция их снижения наметилась с 2015 года, когда было зарегистрировано свыше 1 миллиона краж, привод ТАСС статистические данные.

В 2025 году зарегистрировано 14,4 тысячи грабежей, свыше 13 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6,2 тысячи вымогательств, почти 6 тысяч убийств, 3,4 тысячи изнасилований, более 2,7 тысячи хулиганств, почти 2,5 тысячи разбоев.

Всего в январе-декабре 2025 года зарегистрировано 1,771 миллиона. преступлений, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 5 регионах РФ, снижение — в 80.