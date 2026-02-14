НАВЕРХ
Детские сады получат новый стандарт работы

Спальня в детском саду
Новый стандарт для работы детских садов разработают в России, сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

Ведомство намерено внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, чтобы «усилить воспитательную составляющую», уточнил министр, его слова передает РИА Новости.

Также министерство разработает рекомендации по «современному и безопасному оформлению пространств детских садов», в том числе для детей с ограниченными возможностями развития, добавил Кравцов.

По его словам, 2026 год объявлен министерством Годом дошкольного образования в системе образования. Для реализации инициативы предусмотрен насыщенный и ориентированный на практику план мероприятий.

Президент Владимир Путин ранее выступил с несколькими поручениями, которые касаются работы детских садов. В частности, он предложил продлить работу детсадов в России до 20.00, а также провести анализ востребованности ясельных групп в детских садах.

Жизнь #Образование
