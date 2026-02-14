НАВЕРХ
Котенок с огромными глазами стал звездой Сети. ФОТО

Источник:
Dexerto
Фотографии котенка с огромными глазами по кличке Дорито набирают популярность в соцсетях. Пользователи сомневаются, что снимки настоящие, однако котенок с необычной внешностью реален.

Большие глаза появились у малыша из-за тяжелой болезни, пишет издание Dexerto. Отмечается, что котенок перенес кошачий инфекционный перитонит — заболевание, вызывающее сильное воспаление.

У Дорито болезнь поразила глаза — она нарушила отток жидкости, что вызвало повышение внутриглазного давления и привело к глаукоме. В случае котят даже умеренное давление способно заметно увеличить размер глаз.

Болезнь удалось остановить интенсивным противовирусным лечением — давление стабилизировалось, однако необычная внешность осталась. Автор материала подчеркивает, что котенок плохо видит и нуждается в ежедневном уходе, поэтому сейчас находится в приюте.

