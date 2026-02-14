НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска в костюмах Деда Мороза атаковали ВСУ

Источник:
ТАСС
248 0
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские бойцы в костюмах Деда Мороза накануне Нового года неожиданно проникли в тыл противника в городе Димитров (Мирноград), вызвав панику и бегство солдат ВСУ, рассказал командир штурмового отряда с позывным «Пират».

По его словам, благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями Вооруженные силы РФ смогли зайти в тыл противнику, которые не успели подготовить нормальную оборону, передает ТАСС.

Противник не понял, как российские военные оказались в тылу и попросту сбежал. После этого российские бойцы в костюмах Деда Мороза прошли по городу и раздали небольшие подарки местным жителям.

Город Димитров был освобожден 27 декабря 2025 года. Известно, что зачистку города проводили бойцы 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Еще по теме
Россия и Украина провели обмен военнопленными
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Россия после перемирия нанесла новый удар по энергетике Украины
Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Бан на 50 лет: почему отменили Нурлана Сабурова
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
24
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом
12
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России