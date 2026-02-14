Российские войска в костюмах Деда Мороза атаковали ВСУ

Российские бойцы в костюмах Деда Мороза накануне Нового года неожиданно проникли в тыл противника в городе Димитров (Мирноград), вызвав панику и бегство солдат ВСУ, рассказал командир штурмового отряда с позывным «Пират».

По его словам, благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями Вооруженные силы РФ смогли зайти в тыл противнику, которые не успели подготовить нормальную оборону, передает ТАСС.

Противник не понял, как российские военные оказались в тылу и попросту сбежал. После этого российские бойцы в костюмах Деда Мороза прошли по городу и раздали небольшие подарки местным жителям.

Город Димитров был освобожден 27 декабря 2025 года. Известно, что зачистку города проводили бойцы 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр».