Второй авианосец США направился к берегам Ирана

США отправили к берегам Ирана второй авианосец USS Gerald R. Ford, он доберется до пункта назначения через месяц.

Сейчас у берегов Ирана уже находится авианосец USS Abraham Lincoln, пишет Axios. Отправка авианосца к Ирану — способ ограничить его ядерную программу и программу баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп принял решение об отправке второго авианосца после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Перед этим между США и Ираном прошли непрямые переговоры, отмечает издание.

Иран заявил, что готов сократить свою программу по обогащению урана взамен на смягчение санкций, однако отказался от ограничения программы баллистических ракет. Трамп ранее пригрозил Тегерану «очень жесткими мерами», если он не придет к соглашению с США.