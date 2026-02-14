Гуменник прыгнул пять четверных в произвольной программе

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх —2026. Он сделал пять четверных прыжков — это один из сильнейших контентов на сорвенованях.

В программе под музыку из фильма «Онегин» Гуменник в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями). За нее он получил 184,49 балла.

В сумме за короткую и произвольную программу фигурист получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне.