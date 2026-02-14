НАВЕРХ

Гуменник прыгнул пять четверных в произвольной программе

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Петр Гуменник
Фото: © ФФККР

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх —2026. Он сделал пять четверных прыжков — это один из сильнейших контентов на сорвенованях.

В программе под музыку из фильма «Онегин» Гуменник в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями). За нее он получил 184,49 балла.

В сумме за короткую и произвольную программу фигурист получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне.

Еще по теме
Спортсмены в Олимпийской деревне израсходовали все презервативы
Гуменник и Коростелев поборются за высокие места 13 февраля
Лыжница Непряева не попала в топ-20 в гонке с раздельным стартом
Россиянка Плешкова вошла в топ-20 в супергиганте на ОИ-2026
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
24
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом
12
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России