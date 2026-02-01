Спортсмены в Олимпийской деревне израсходовали все презервативы

Бесплатные средства контрацепции в Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо закончились через три дня после начала Олимпиады-2026.

Изначально спортсменам выделили 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно, пишет La Stampa со ссылкой на анонимных участников соревнований, которые рассказали, что организаторы пообещали пополнить запасы в ближайшее время.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят на севере Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Они продлятся до 22 февраля. На Играх-2026 будут разыграны 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

Российские спортсмены выступают на зимней Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. Всего к соревнованиям были допущены 13 атлетов из России.